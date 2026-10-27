Miðjumaðurinn aftur til London?

Tottenham ku hafa áhuga á að fá Ruben Loftus-Cheek, miðjumann AC Milan, í janúar.
Milan er opið fyrir því að selja Loftus-Cheek þar sem hann er ekki í mjög stóru hlutverki og Roberto De Zerbi, stjóri Tottenham, sér hann sem góða lausn á miðjuna.
Loftus-Cheek er þrítugur og lék lengi með Chelsea áður en hann gekk til liðs við Milan árið 2023. Hann hefur því mikla reynslu úr ensku úrvalsdeildinni og er sagður opinn fyrir því að snúa aftur heim.
Samningur hans við Milan rennur út næsta sumar og því gæti Tottenham fengið hann á hagstæðu verði í janúar.