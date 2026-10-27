Mbappe missir auglýsingasamning vegna ummæla sinna - Hefur beðist afsökunar

Kylian Mbappe, stjarna Real Madrid, hefur beðist afsökunar eftir að ummæli hans um mynd af kínverska leiðtoganum Mao Zedong vöktu mikla reiði þar í landi.
Mbappe var á dögunum spurður út í fyndnustu myndina sem hann hefði séð af sjálfum sér á netinu. Hann nefndi mynd þar sem andlit hans hafði verið sett á kínverskan einræðisherra.
Ummælin vöktu hörð viðbrögð í Kína og hafa nokkur stór fyrirtæki, meðal annars drykkjarframleiðandinn Eastroc Beverage, slitið samstarfi við Frakkann.
Mbappe baðst í kjölfarið afsökunar á samfélagsmiðlum. „Ummæli mín voru illa ígrunduð og ég skil nú að þau særðu marga í Kína,“ sagði hann meðal annars.