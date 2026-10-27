Las upp bréf frá 14 ára dreng sem hann hefur hjálpað á Ballon d'Or-verðlaunahátíðinni

Bukayo Saka, leikmaður Arsenal, hlaut Sókratesarverðlaunin á Ballon d'Or-hátíðinni í London í gærkvöldi fyrir góðgerðarstarf sitt. Hann las upp bréf frá 14 ára dreng frá Rúanda á hátíðinni.
Saka hefur unnið með góðgerðarsamtökunum BigShoe sem hjálpa aðstoða börn við að fá nauðsynlega læknisaðstoð. Samtökin hafa meðal annars fjármagnað 120 aðgerðir fyrir börn í Nígeríu og heilsufarsskoðanir fyrir yfir 580 börn í Rúanda.
Í þakkarræðu sinni las Saka bréf frá Biringiro, 14 ára dreng sem byrjaði að missa sjónina þegar hann var 12 ára. Hann átti orðið erfitt með að lesa á töfluna í skólanum og leika sér með vinum sínum.
„Þökk sé BigShoe fékk ég þá hjálp sem ég þurfti. Í dag get ég lesið á töfluna, jafnvel aftast í kennslustofunni. Ég get aftur notið þess að vera barn,“ sagði í bréfinu.
„Mig langar að verða enskukennari einn daginn. Ég veit að mörg ykkar hér í kvöld hafið látið æskudrauma ykkar rætast og nú trúi ég að ég geti líka látið minn draum rætast.“
Saka lauk ræðu sinni á því að segja það mikinn heiður að taka við verðlaununum fyrir hönd allra þeirra barna sem hann hefur getað hjálpað.