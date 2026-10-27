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Las upp bréf frá 14 ára dreng sem hann hefur hjálpað á Ballon d'Or-verðlaunahátíðinni

Helgi Fannar Sigurðsson
Þriðjudaginn 27. október 2026 14:30
Getty Images

Bukayo Saka, leikmaður Arsenal, hlaut Sókratesarverðlaunin á Ballon d'Or-hátíðinni í London í gærkvöldi fyrir góðgerðarstarf sitt. Hann las upp bréf frá 14 ára dreng frá Rúanda á hátíðinni.

Saka hefur unnið með góðgerðarsamtökunum BigShoe sem hjálpa aðstoða börn við að fá nauðsynlega læknisaðstoð. Samtökin hafa meðal annars fjármagnað 120 aðgerðir fyrir börn í Nígeríu og heilsufarsskoðanir fyrir yfir 580 börn í Rúanda.

Í þakkarræðu sinni las Saka bréf frá Biringiro, 14 ára dreng sem byrjaði að missa sjónina þegar hann var 12 ára. Hann átti orðið erfitt með að lesa á töfluna í skólanum og leika sér með vinum sínum.

„Þökk sé BigShoe fékk ég þá hjálp sem ég þurfti. Í dag get ég lesið á töfluna, jafnvel aftast í kennslustofunni. Ég get aftur notið þess að vera barn,“ sagði í bréfinu.

„Mig langar að verða enskukennari einn daginn. Ég veit að mörg ykkar hér í kvöld hafið látið æskudrauma ykkar rætast og nú trúi ég að ég geti líka látið minn draum rætast.“

Saka lauk ræðu sinni á því að segja það mikinn heiður að taka við verðlaununum fyrir hönd allra þeirra barna sem hann hefur getað hjálpað.

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