Hryllingur um hábjartan dag - „Ungur maður sem átti drauma, markmið og framtíðina fyrir sér“

Erandi Martinez, 16 ára knattspyrnumaður í Mexíkó, var skotinn til bana í Veracruz-fylki á sunnudag.
Samkvæmt þarlendum miðlum heyrðu íbúar á svæðinu skothvelli um klukkan hálf fjögur síðdegis og kölluðu á lögreglu. Unglingurinn var fluttur með lögreglubíl á sjúkrahús en lést af sárum sínum á leiðinni þangað.
Martinez var efnilegur og lék í akademíu Alebrijes Altas Montanas. Hafði hann einnig spilað meistaraflokksbolta þrátt fyrir ungan aldur.
Alebrijes sendi frá sér yfirlýsingu þar sem Martinez var minnst sem glaðværs og metnaðarfulls ungs manns. „Erandi var ungur maður sem átti drauma, markmið og framtíðina fyrir sér,“ sagði meðal annars í henni.
Enginn hefur verið nafngreindur í tengslum við morðið og ástæða liggur ekki fyrir. Rannsókn stendur yfir.