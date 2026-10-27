Hélt upp á sögulegan áfanga á skemmtistað ríka og fræga fólksins - Myndband

Harry Kane, leikmaður Bayern Munchen og enska landsliðsins, fagnaði vel og lengi í London í nótt eftir að hafa unnið Gullknöttinn, Ballon d'Or í fyrsta sinn á ferlinum.
Samkvæmt enskum miðlum hélt Kane upp á sigurinn á Cirque Le Soir, einum þekktasta næturklúbbi London, þar sem hann hélt til fram eftir nóttu ásamt fjölskyldu og vinum.
Eiginkona hans, Kate, og bróðir hans, Charlie, voru á meðal gesta. Þá mættu einnig fyrrum samherjar hans hjá Tottenham, þeir Eric Dier, Ben Davies og Matt Doherty.
Kane, sem er 33 ára, varð fyrsti Englendingurinn í 25 ár til að vinna Gullknöttinn. Hann skoraði 73 mörk í 65 leikjum fyrir Bayern Munchen og enska landsliðið á síðustu leiktíð og hafði betur gegn mönnum eins og Kylian Mbappe og Lamine Yamal í kjörinu.
Harry Kane went straight to the club to celebrate his Ballon d’Or win… see the bottles they brought out for him 😂🔥 https://t.co/qGCMseCXNB
— Cleverly 💐 (@Cleverlydey4u) October 27, 2026