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Hélt upp á sögulegan áfanga á skemmtistað ríka og fræga fólksins - Myndband

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Þriðjudaginn 27. október 2026 15:30

Harry Kane, leikmaður Bayern Munchen og enska landsliðsins, fagnaði vel og lengi í London í nótt eftir að hafa unnið Gullknöttinn, Ballon d'Or í fyrsta sinn á ferlinum.

Samkvæmt enskum miðlum hélt Kane upp á sigurinn á Cirque Le Soir, einum þekktasta næturklúbbi London, þar sem hann hélt til fram eftir nóttu ásamt fjölskyldu og vinum.

Eiginkona hans, Kate, og bróðir hans, Charlie, voru á meðal gesta. Þá mættu einnig fyrrum samherjar hans hjá Tottenham, þeir Eric Dier, Ben Davies og Matt Doherty. 

Kane, sem er 33 ára, varð fyrsti Englendingurinn í 25 ár til að vinna Gullknöttinn. Hann skoraði 73 mörk í 65 leikjum fyrir Bayern Munchen og enska landsliðið á síðustu leiktíð og hafði betur gegn mönnum eins og Kylian Mbappe og Lamine Yamal í kjörinu.

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