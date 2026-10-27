Greinir frá því hversu mjótt var á mununum í Ballon d'Or

Harry Kane vann Ballon d'Or í vikunni og hefur verið greint frá því hversu litlu munaði á honum og Kylian Mbappe í kosningunni.
Vincent Garcia, ritstjóri France Football, greindi frá því í samtali við L'Equipe að munurinn á leikmönnunum hefði verið minni en 41 stig. Það er sami munur og var á Rodri og Vinicius Junior þegar sá fyrrnefndi vann verðlaunin árið 2024.
„Þetta var ótrúlega jafnt. Kylian var lengi vel í forystu en Harry náði honum á endanum og úrslitin réðust á örfáum stigum,“ sagði Garcia.
Kane varð fyrsti Englendingurinn í 25 ár til að vinna Ballon d'Or. Mbappe hafnaði í öðru sæti og Lamine Yamal í því þriðja.