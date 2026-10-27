Frændi Lamine Yamal hjólaði í Kane eftir Ballon d'Or-verðlaunahátíðina

Abdul Abdellaoui, frændi Lamine Yamal, var allt annað en sáttur eftir að Harry Kane hlaut Gullknöttinn á Ballon d'Or-verðlaunahátíðinni í London .
Yamal hafnaði í þriðja sæti á eftir Kane og Kylian Mbappe en frændi hans telur að þessi stjarna Barcelona hafi átt verðlaunin skilið. Hann lét skoðanir sínar óspart í ljós í samtali við spænska útvarpsþáttinn El Larguero.
„Frændi minn var besti leikmaður heims, það vita allir. Ef þú hefur gaman af fótbolta ferðu að horfa á Lamine, ekki Harry Kane,“ sagði Abdellaoui.
„Kane er frábær markaskorari en Lamine er besti leikmaðurinn. Það er hann sem skín á vellinum.“
Abdellaoui telur að aldur Yamal hafi haft áhrif á niðurstöðuna. „Það er alltaf sagt að Lamine eigi nægan tíma eftir, hann er bara 19 ára. Harry á hins vegar bara þrjá daga eftir í fótbolta og því er ákveðið að gefa honum verðlaunin.“
Yamal hlaut þó verðlaunin sem besti ungi leikmaður heims þriðja árið í röð. Hann sagði sjálfur að liðsfélagi hans hjá Barcelona, Pau Cubarsi, hefði frekar átt þau verðlaun skilið.