Er óvænta lausn að finna á Englandi fyrir Evrópumeistarana?

PSG er sagt hafa áhuga á að fá Estevao, kantmann Chelsea, á láni í janúar.
Franskir miðlar fjalla um meintan áhuga PSG á Brasilíumanninum, sem er sagður ósáttur við lítinn spilatíma hjá Chelsea.
PSG missti Khvicha Kvaratskhelia í alvarleg meiðsli í leik gegn Barcelona í síðustu viku og verður hann frá út tímabilið. Félagið er því sagt skoða möguleika á að styrkja sóknarlínuna, þó ekki væri nema til skemmri tíma.
Chelsea ku vera opið fyrir því að lána Estevao svo lengi sem hann fengi að spila. Félagið er ekki til í að láta kaupklásúlu fylgja þar sem það sér hann sem mikilvægan leikmann til framtíðar.