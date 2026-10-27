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DV
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Er óvænta lausn að finna á Englandi fyrir Evrópumeistarana?

Helgi Fannar Sigurðsson
Miðvikudaginn 28. október 2026 12:00
Estevao

PSG er sagt hafa áhuga á að fá Estevao, kantmann Chelsea, á láni í janúar.

Franskir miðlar fjalla um meintan áhuga PSG á Brasilíumanninum, sem er sagður ósáttur við lítinn spilatíma hjá Chelsea.

PSG missti Khvicha Kvaratskhelia í alvarleg meiðsli í leik gegn Barcelona í síðustu viku og verður hann frá út tímabilið. Félagið er því sagt skoða möguleika á að styrkja sóknarlínuna, þó ekki væri nema til skemmri tíma.

Chelsea ku vera opið fyrir því að lána Estevao svo lengi sem hann fengi að spila. Félagið er ekki til í að láta kaupklásúlu fylgja þar sem það sér hann sem mikilvægan leikmann til framtíðar.

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