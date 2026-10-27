Ensk stórlið á eftir ungstirni með háar launakröfur

Chelsea og Manchester City hafa áhuga á Abdellah Ouazane, 17 ára leikmanni Ajax.
Ouazane, sem getur spilað á kantinum og fremst á miðjunni, hefur heillað með aðalliði hollenska stórveldisins á leiktíðinni þrátt fyrir ungan aldur.
Hann á aðeins um eitt og hálft ár eftir af samningi sínum hjá Ajax og á félagið erfitt með að ganga að launakröfum hans ef marka má erlenda miðla.
Ætti að vera minna mál fyrir Chelsea og City að greiða Ouazane þau laun sem hann fer fram á, en Juventus hefur einnig sýnt honum áhuga.