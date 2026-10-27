Davíð Smári óvænt hættur

Davíð Smári Lamude er nokkuð óvænt hættur sem þjálfari Njarðvíkur í Lengjudeild karla.
Hann staðfestir tíðindin við Fótbolta.net, en hann þjálfaði liðið í eitt tímabil, þar sem það fór í umspil um sæti í Bestu deildinni en datt úr leik í undanúrslitum. Segir hann ákvörðunina ekki hafa verið auðvelda og að það hafi tekið sinn tíma að komast að henni.
Davíð gerði áður frábæra hluti með Vestra, kom liðinu í Bestu deildina og vann bikarinn í fyrra. Þar áður fór hann upp um nokkrar deildir sem þjálfari Kórdrengja.
Það verður spennandi að sjá hvaða starf Davíð tekur að sér næst, en þjálfarakapallinn í íslenska boltanum er orðinn nokkuð áhugaverður.