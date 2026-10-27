Arsenal og United á eftir sama leikmanninum

Alberto Costa, 23 ára hægri bakvörður Porto, er orðaður við bæði Arsenal og Manchester United þessa dagana.
Costa kom til Porto í fyrra frá Juventus og hefur heillað í heimalandinu síðan. Hann hefur þá hæð og hraða, auk þess sem hann getur spilað framar á vellinum einnig.
Þetta heillar ensku stórliðin en það myndi kosta þau sitt að kaupa hann. Costa er samningsbundinn Porto til 2030 og er með tæplega 60 milljóna punda klásúlu í samningi sínum.
Líklegt þykir að fleiri félög muni einnig horfa til Costa í komandi félagaskiptagluggum.