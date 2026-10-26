Ungur kantmaður á blaði hjá Liverpool

Liverpool hefur mikinn áhuga á að fá David Otorbi, leikmann Valencia á Spáni, til félagsins. Þessi 19 ára gamli Spánverji hefur vakið athygli fyrir frammistöðu sína á tímabilinu.
Spænskir miðlar greina frá þessu, en Otorbi hefur fengið nokkuð stórt hlutverk hjá Valencia í upphafi þessari leiktíðar þrátt fyrir ungan aldur. Hann meiddist þó gegn Villarreal um helgina og gæti verið eitthvað frá.
Kantmaðurinn hefur leikið fyrir yngri landslið Spánar og þykir spennandi leikmaður. Hann gæti kostað allt að 50 milljónir punda.