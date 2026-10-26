Trent tekið ákvörðun um framtíð sína

Trent Alexander-Arnold ætlar að vera áfram hjá Real Madrid þrátt fyrir að eiga erfitt uppdráttar á Spáni, sér í lagi undir stjórn Jose Mourinho.
Þessi 28 ára gamli bakvörður kom ekki inn á fyrr en á 94. mínútu þegar Real Madrid vann Barcelona 2-1 um helgina. Mourinho valdi miðjumanninn Federico Valverde í stöðu hægri bakvarðar og skipti inn Denzel Dumfries á undan Alexander-Arnold.
Samkvæmt spænska blaðamanninum Guillem Balague hefur Alexander-Arnold þó engan áhuga á að yfirgefa Real Madrid í janúar. Hann ætlar að berjast fyrir sæti sínu og Mourinho hefur sagt honum að halda áfram að leggja hart að sér þar sem tækifærið kemur.
Alexander-Arnold hefur til að mynda verið orðaður við endurkomu til Liverpool, þar sem hann spilaði þar til 2025, en hann er samningsbundinn Real Madrid til ársins 2031.