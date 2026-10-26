Þurfti að sauma 50 spor eftir alvarlega hundaárás - Þakkar eigin hundi fyrir að ekki fór verr

Jermaine Pennant, fyrrum leikmaður Liverpool og Arsenal, varð fyrir alvarlegri hundaárás í norðurhluta London í síðustu viku. Sauma þurfti yfir 50 spor í hann eftir árásina.
Pennant, sem er 43 ára, var úti að ganga með tvo hunda sína þegar þýskur fjárhundur réðst á hann. Hann reyndi að verja hundinn sinn, King, en árásarhundurinn beit hann í hægri fótinn og neitaði að sleppa takinu.
„Ég lá á jörðinni og hundurinn hélt áfram að bíta mig. Hann sýndi engin merki þess að ætla að sleppa fyrr en King kom mér til bjargar,“ sagði Pennant, en hundurinn hans náði að hrekja árásarhundinn á brott.
Pennant hlaut fjögur sár eftir bit og þurfti aðhlynningu á sjúkrahúsi. King slapp hins vegar nánast ómeiddur og Pennant segir að hann hafi komið í veg fyrir að ekki hafi farið verr.
Fyrrum knattspyrnumaðurinn ákvað að kæra málið ekki til lögreglu.