Svona græddi maðurinn yfir 150 milljónir - Greinir frá því í hvað hann ætlar að nota peninginn

45 ára gamall karlmaður frá Portsmouth á Englandi vann tæplega eina milljón punda á veðmáli á dögunum eftir að hafa lagt aðeins fjögur pund undir, eða um 700 íslenskar krónur.
Maðurinn veðjaði á að að minnsta kosti tólf hornspyrnur yrðu teknar í tólf mismunandi leikjum í neðri deildum Englands. Ótrúlegt en satt gekk allt upp og fékk hann 997.385 pund í vinning, en það gera um 162 milljónir íslenskra króna.
Eins og gefur að skilja voru líkurnar á að veðmálið gengi upp gríðarlega litlar. Í leik Reading og Barnsley hafði þá aðeins ein hornspyrna verið tekin í hálfleik en tólf bættust við í þeim síðari.
Maðurinn, sem heldur með Aston Villa, áttaði sig ekki á að hann hefði unnið fyrr en um hálftíma eftir að leikjunum lauk. Hann sagðist varla hafa trúað eigin augum og þurft að fá eiginkonu sína til að staðfesta að upphæðin væri rétt.
Hann hyggst meðal annars greiða upp húsnæðislánið sitt, kaupa nýjan bíl og fara með fjölskylduna í frí. Þá ætlar hann að bjóða vinum sínum upp á nokkra drykki til að halda upp á þetta.