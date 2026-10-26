Svona gæti byrjunarlið United litið út undir stjórn Howe

Eddie Howe er einn þeirra sem koma til greina sem næsti stjóri Manchester United ef Michael Carrick verður rekinn. The Sun skoðar hvernig liðið gæti litið út undir stjórn Howe.
Carrick er undir gríðarlegri pressu eftir 3-0 tap gegn Bournemouth um helgina. United hefur nú leikið átta leiki í röð án þess að sigra og framtíð hans hjá félaginu ku hanga á bláþræði.
Howe gæti meðal annars viljað fá Tino Livramento og Lewis Hall frá Newcastle til að styrkja bakvarðarstöðurnar. Þá nefnir miðillinn Nick Woltemade sem mögulegan kost í framlínuna.
Bruno Fernandes gæti fengið nýtt hlutverk í 4-3-3 leikkerfi Howe. Í stað þess að spila sem hefðbundin tía gæti Portúgalinn leikið aftar á miðjunni ásamt Kobbie Mainoo og Carlos Baleba.
The Sun veltir einnig fyrir sér öðrum útfærslum þar sem Marcus Rashford og Amad Diallo myndu spila á köntunum. Í einni þeirra væri Fernandes jafnvel notaður sem fölsk nía.
Hér að neðan má sjá þrjár útgáfur af hugsanlegu byrjunarliði United undir stjórn Howe.