Hafa samband
DV
433

Svakaleg dramatík hjá liði Loga og harðorð yfirlýsing gefin út - Íslendingurinn hafði þetta að segja um málið

Helgi Fannar Sigurðsson
Mánudaginn 26. október 2026 11:30

Ótrúlegt atvik átti sér stað í tyrknesku úrvalsdeildinni um helgina þegar Afonso Sousa, leikmaður Samsunspor, sem landsliðsmaðurinn Logi Tómasson leikur einnig með, fékk að líta rauða spjaldið fyrir að klappa í leik gegn Amedspor.

Sousa fékk gult spjald á 37. mínútu fyrir brot á mótherja sínum. Portúgalinn klappaði í kjölfarið fyrir leikmanninum, að því er virtist vegna þess að honum fannst mótherjinn gera of mikið úr brotinu.

Dómarinn taldi hins vegar að klappinu væri beint að sér og sýndi Sousa umsvifalaust annað gula spjaldið og þar með rautt. Samsunspor leiddi þarna 1-0 eftir mark frá Loga en tapaði leiknum 2-1 og situr nú í fallsæti eftir níu umferðir.

Forráðamenn Samsunspor voru æfir yfir ákvörðuninni og hafa sent frá sér harðorða yfirlýsingu. Þar er því haldið fram að dómarinn hefði misskilið atvikið og þar með haft bein áhrif á úrslit leiksins.

„Þetta var svart kvöld fyrir fótboltann,“ segir meðal annars í yfirlýsingunni en félagið hefur kallað eftir því að tyrkneska knattspyrnusambandið rannsaki atvikið.

Þá fékk Nenad Bjelica, þjálfari Samsunspor, einnig rautt spjald eftir leikinn. Félagið telur að dómarinn hafi einfaldlega ekki ráðið við verkefnið.

Logi er lykilmaður hjá Samsunspor og bar fyrirliðabandið í leiknum.

„Heiður að leiða strákana út á völl. Við áttum meira skilið og munum komast í gegnum þetta saman,“ skrifaði Íslendingurinn á Instagram eftir leik.

Fleiri fréttir