Neymar fékk að kynnast nýjum reglum frá fyrstu hendi

Neymar fékk að líta beint rautt spjald í 1-1 jafntefli Santos gegn Bahia í brasilísku úrvalsdeildinni um helgina. Brasilíumaðurinn var rekinn af velli fyrir að hylja munn sinn í rifrildi við mótherja.
Atvikið átti sér stað rétt áður en síðari hálfleikur hófst þegar Neymar gekk að Rodrigo Nestor, leikmanni Bahia, og sagði eitthvað við hann með höndina fyrir munninum. Nestor kvartaði til dómarans sem skoðaði atvikið í VAR og rak Neymar af velli.
Um er að ræða nýja reglu sem var tekin upp fyrir HM í sumar til að koma í veg fyrir kynþáttaníð á knattspyrnuvellinum. Samkvæmt reglunni geta leikmenn fengið beint rautt spjald fyrir að hylja munninn þegar þeir rífast við mótherja.
Nestor hafði áður gagnrýnt Neymar í viðtali í hálfleik og sagt hann hafa sýnt sér mikla óvirðingu. Hann neitaði þó að upplýsa hvað Neymar hefði sagt þar sem börn væru að horfa. Neymar viðurkenndi eftir leik að það hefðu verið mistök að hylja munninn en sagðist ekkert hafa sagt við Nestor.
Mikil læti brutust út eftir brottreksturinn og Neymar hrinti meðal annars Rodrigo Ceni, þjálfara Bahia, í átökunum sem fylgdu.