Neville nefnir þrjá stjóra sem hann vill að United horfi til

Gary Neville, fyrrum fyrirliði Manchester United, segir að félagið hefði aldrei átt að ráða Michael Carrick til frambúðar. Framtíð stjórans á Old Trafford hefur verið til umræðu en starf hans ku vera öruggt í bili.
Neville segir að United hefði átt að leita til Carlo Ancelotti, Mauricio Pochettino eða Unai Emery í stað þess að ráða Carrick. Hann telur að félagið verði að fá stjóra í allra hæsta gæðaflokki.
„Ef það þarf að borga þjálfara 25 milljónir punda á ári, losið ykkur þá við leikmann og notið peningana til að fá besta stjórann,“ sagði Neville í hlaðvarpi sínu.
Neville gagnrýndi einnig stjórnendur United fyrir stjóraráðningar síðustu ára. Hann benti á að félagið hefði ítrekað ráðið menn sem skorti reynslu af því að stýra liði af þessari stærðargráðu.
Eddie Howe og Julian Nagelsmann hafa verið nefndir sem mögulegir arftakar Carrick, en Neville telur að United verði að hugsa stærra þegar kemur að næstu ráðningu.