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Mjög áhugavert skref kom til tals hjá Gylfa - „Var að reyna að selja mér einhvern draum“

Helgi Fannar Sigurðsson
Þriðjudaginn 27. október 2026 08:30

Gylfi Þór Sigurðsson hefur spilað á Íslandi undanfarin ár, eins og flestir þekkja. Upphaflega kom hann heim eftir glæstan atvinnumannaferil og gekk í raðir Vals en færði sig svo yfir til Víkings, þar sem hann varð Íslandsmeistari annað árið í röð á dögunum.

Á sínum tíma var Gylfi orðaður við KFA í 2. deildinni en góður félagi hans, Eggert Gunnþór Magnússon, var þá spilandi aðstoðarþjálfari. Hann var spurður út í það hvort skipti austur hefðu verið raunverulegur möguleiki í hlaðvarpinu Sjöunni. 

„Eggert var að reyna að selja mér einhvern draum, komast í sveitina og rólegt líf. Við ræddum alveg saman en það var ekkert komið á svoleiðis stig að það væri einhver samningur á borðinu eða að ég væri að fara að hoppa upp í bíl eða flugvél og fara austur. Við Eggert vorum bara að ræða málin,“ sagði Gylfi um málið.

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