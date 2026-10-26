Infantino hló að spurningunni

Gianni Infantino, forseti FIFA, hló þegar hann var spurður hvort hann hefði íhugað að segja af sér eftir mikla gagnrýni á störf sín. Hann segist njóta yfirgnæfandi stuðnings knattspyrnusambanda um allan heim.
Infantino hefur verið undir mikilli pressu eftir að umdeild áform hans um að fá einkafjárfesta að mótum FIFA fóru út um þúfur. Áformin mættu harðri andstöðu.
„Ég var kjörinn af 211 knattspyrnusamböndum um allan heim. Ef við trúum á lýðræði verðum við líka að virða skoðanir yfirgnæfandi meirihlutans,“ sagði Infantino.
Hinn 56 ára gamli Infantino sækist eftir endurkjöri sem forseti FIFA á næsta ári og hefur þegar tryggt sér stuðning knattspyrnusambanda Asíu og Afríku. Evrópsk knattspyrnusambönd, þar á meðal þau ensku og þýsku, hafa hins vegar gagnrýnt hann harðlega.
Infantino hefur beðist afsökunar á því hvernig staðið var að fjárfestingaráformunum en segist vilja horfa fram veginn.
Kosið verður um forseta FIFA í mars á næsta ári og gæti Infantino þá tryggt sér embættið til ársins 2031.