Hörmungar leikmanns Liverpool halda áfram - Fær á baukinn eftir helgina

Harvey Elliott, leikmaður Liverpool sem er á láni hjá Valencia, fær harða gagnrýni í spænskum fjölmiðlum eftir að hafa fengið rauða spjaldið í 2-1 tapi gegn Villarreal um helgina.
Elliott kom inn á sem varamaður á 70. mínútu en fékk tvö gul spjöld á aðeins nokkrum sekúndum fyrir að mótmæla ákvörðun dómarans. Villarreal tryggði sér sigurinn undir lokin, manni fleiri.
Marca gaf Elliot 3,9 af 10 mögulegum í einkunn eftir leik og annars staðar var hann sagður haga sér eins og barn.
Elliott, sem er 23 ára, hefur átt erfitt uppdráttar síðan hann kom til Valencia í sumar. Hann hefur aðeins komið við sögu í sex leikjum, öllum sem varamaður, og Valencia situr í næstneðsta sæti spænsku La Liga.