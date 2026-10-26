Harry Kane fyrsti Englendingurinn sem vinnur Ballon d'Or í 25 ár - Putellas hlaut verðlaunin í þriðja sinn

Harry Kane, framherji Bayern Munchen og enska landsliðsins, var í kvöld útnefndur besti knattspyrnumaður heims í karlaflokki þegar Gullknötturinn, Ballon d'Or, var afhentur við hátíðlega athöfn í London.
Kane, sem er 33 ára, vinnur þar með verðlaunin í fyrsta sinn á ferlinum. Hann varð þar með fyrsti Englendingurinn til að vinna Gullknöttinn síðan Michael Owen gerði það árið 2001.
Alexia Putellas hlaut Gullknöttinn í kvennaflokki í þriðja sinn á ferlinum. Spænska landsliðskonan, sem lék með Barcelona á síðustu leiktíð en spilar nú með London City, hefur nú unnið verðlaunin jafn oft og Aitana Bonmati.
Lamine Yamal var valinn besti ungi leikmaðurinn í karlaflokki þriðja árið í röð og Vicky Lopez hlaut sömu verðlaun í kvennaflokki. Þá var Luis de la Fuente, landsliðsþjálfari Spánar, valinn besti þjálfarinn í karlaflokki en Pere Romeu hjá Barcelona í kvennaflokki.
Helstu verðlaunahafar kvöldsins:
- Gullknötturinn, karlar: Harry Kane (Bayern Munchen)
- Gullknötturinn, konur: Alexia Putellas (Barcelona/London City Lionesses)
- Besti ungi leikmaður, karlar: Lamine Yamal (Barcelona)
- Besti ungi leikmaður, konur: Vicky Lopez (Barcelona)
- Besti markvörður, karlar: Unai Simon (Athletic Bilbao)
- Besti markvörður, konur: Cata Coll (Barcelona)
- Besti framherji, karlar: Harry Kane (Bayern Munchen)
- Besti framherji, konur: Charlyn Corral (Pachuca)
- Besti þjálfari, karlar: Luis de la Fuente (Spánn)
- Besti þjálfari, konur: Pere Romeu (Barcelona)
- Besta félagslið, karlar: Paris Saint-Germain
- Besta félagslið, konur: Barcelona
- Sócrates-verðlaunin: Bukayo Saka (Arsenal), fyrir góðgerðarstarf sitt með Big Shoe.