Gylfi Þór viðurkennir að hafa verið pirraður út í Sölva - „Hefði ekkert gert útslagið“

Það vakti athygli um mitt sumar þegar Sölvi Geir Ottesen, þjálfari Íslandsmeistara Víkings, ákvað að gera margar breytingar á liði sínu fyrir undanúrslitaleik gegn Breiðabliki í bikarnum. Gylfi Þór Sigurðsson, besti leikmaður liðsins, viðurkennir að þetta hafi farið í taugarnar á sér.
Breiðablik vann leikinn 3-0, en þarna var mikið leikjaálag framundan hjá Víkingi vegna þátttöku í Evrópukeppni. Gylfi hefði þó viljað spila leikinn og segir að það særi almennt aðeins að hafa ekki unnið bikarinn hér heima.
„Jú, þú mátt alveg segja að það pirri mig svolítið. Það pirrar okkur alla held ég, að hafa ekki komist í úrslitaleikinn síðustu tvö ár. Vonandi breytist það á næsta ári en Íslandsmótið gengur fyrir. Fyrir mig persónulega vil ég vinna bikarinn líka,“ sagði Gylfi í hlaðvarpinu Sjöunni, þar sem hann var gestur.
Var hann jafnframt spurður beint út hvort liðsval Sölva í leiknum gegn Blikum hafi pirrað hann „Já,“ svaraði Gylfi einfaldlega, þó með bros á vör. Kom hann inn á sem varamaður um miðbik seinni hálfleiks í umræddum leik.
„Það vilja allir spila. Þú ert svo nálægt úrslitaleiknum. Það er hvort sem er svo mikið af leikjum í kringum þennan tíma að einn leikur í viðbót hefði ekkert gert útslagið.“