Endalaus eyðimerkurganga Manchester United - Þetta er upphæðin sem hefur farið í stjóraskipti frá brotthvarfi Ferguson

Manchester United hefur eytt gríðarlegum fjárhæðum í að losa sig við knattspyrnustjóra síðan Sir Alex Ferguson hætti árið 2013. Nú er útlit fyrir að enn ein uppsögnin sé fram undan eftir 3-0 tap liðsins gegn Bournemouth í gær og hörmulega byrjun á leiktíðinni undir stjórn Michael Carrick.
Enskir miðlar hafa í dag tekið saman kostnaðinn við stjóraskipti United á undanförnum 13 árum eða svo. Samkvæmt útreikningum hefur félagið greitt um 85 milljónir punda í starfslokagreiðslur og uppsagnir stjóranna. Dýrast var að losa sig við Jose Mourinho en það kostaði félagið 19,6 milljónir punda. Þá kostaði brottrekstur Erik ten Hag um 17 milljónir punda og starfslokasamningur Ralf Rangnick eru metin á 15 milljónir punda.
Carrick er nú undir gríðarlegri pressu og talið er að það gæti kostað United tæpar 12 milljónir punda að reka hann. Carrick skrifaði undir tveggja ára samning í sumar og þénar um 6,5 milljónir punda á ári. Verði Carrick rekinn gæti heildarkostnaður United vegna brottreksturs þjálfara frá árinu 2013 því farið í um 97 milljónir punda, tæpa 16 milljarða íslenskra króna.