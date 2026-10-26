Eiríkur fær stórt verkefni

Eiríkur Raphael Elvy er tekinn við sem þjálfari kvennaliðs Vals af Matthíasi Guðmundssyni. Félagið staðfestir þetta.
Valur féll úr efstu deild í fyrsta sinn á dögunum og var Eiríkur í teyminu. Fær hann það hlutverk að koma þessu stórveldi aftur í Bestu deildina.
Tilkynning Vals
Knattspyrnudeild Vals hefur ráðið Eirík Raphael Elvy sem aðalþjálfara meistaraflokks kvenna.
Eiríkur kom til Vals fyrir síðasta tímabil sem hluti af þjálfarateymi meistaraflokks kvenna og aðalþjálfari 2. flokks. Hann kom inn af miklum krafti og mikil ánægja hefur verið með störf hans. Eiríkur er með UEFA A þjálfararéttindi og var áður hluti af þjálfarateymi Breiðabliks sem varð Íslands- og bikarmeistari árið 2025.
Árangur liðsins í sumar var ekki ásættanlegur og liðið féll úr Bestu deildinni. Verkefnið fram undan er skýrt: að bæta liðið og fara beint aftur upp.
Eiríkur Raphael Elvy:
„Ég er virkilega þakklátur fyrir traustið. Þetta er spennandi leikmannahópur með mikil gæði og stelpurnar hafa sýnt það á hverri æfingu að þær eru hungraðar í að gera betur. Verkefnið er stórt og ég get ekki beðið eftir því að byrja. Valur er lið sem á að vera í efstu deild en markmiðið nær lengra en það. Við erum að horfa á þetta sem þriggja ára vegferð þar sem við ætlum að koma liðinu aftur í fremstu röð.“
Samningur Eiríks er til þriggja ára en honum til aðstoðar verður Sverrir Kristinsson og Hilmar McShane verður áfram styrktarþjálfari liðsins