Hafa samband
DV
433

Dyche líklegastur til að taka við

Helgi Fannar Sigurðsson
Mánudaginn 26. október 2026 16:30

Pierre Sage, stjóri Crystal Palace, er ansi valtur í sessi eftir slæmt gengi liðsins. Palace tapaði 2-0 gegn Newcastle í gær og er aðeins einu stigi frá fallsæti í ensku úrvalsdeildinni.

Samkvæmt Telegraph er Sean Dyche efstur á óskalista Palace ef félagið ákveður að reka Sage, sem tók við liðinu í sumar. Dyche hefur verið án starfs síðan hann var rekinn frá Nottingham Forest í febrúar.

Dyche hefur áður náð frábærum árangri með liðum í fallbaráttu. Thomas Frank, Robbie Keane og Eddie Howe hafa einnig verið nefndir sem mögulegir arftakar Sage.

Fleiri fréttir