Dyche líklegastur til að taka við

Pierre Sage, stjóri Crystal Palace, er ansi valtur í sessi eftir slæmt gengi liðsins. Palace tapaði 2-0 gegn Newcastle í gær og er aðeins einu stigi frá fallsæti í ensku úrvalsdeildinni.
Samkvæmt Telegraph er Sean Dyche efstur á óskalista Palace ef félagið ákveður að reka Sage, sem tók við liðinu í sumar. Dyche hefur verið án starfs síðan hann var rekinn frá Nottingham Forest í febrúar.
Dyche hefur áður náð frábærum árangri með liðum í fallbaráttu. Thomas Frank, Robbie Keane og Eddie Howe hafa einnig verið nefndir sem mögulegir arftakar Sage.