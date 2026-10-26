Carrick segir frá því hver viðbrögð leikmanna við bauli og fúkyrðum gærdagsins voru

Michael Carrick, stjóri Manchester United, segir að leikmenn liðsins séu afar sárir eftir 3-0 tap gegn Bournemouth á Old Trafford í gær. Stuðningsmenn United bauluðu á leikmennina eftir leikinn en sungu fallega söngva til Carrick.
Carrick var spurður út í viðbrögð stuðningsmannanna og hvort hann hefði rætt þau við leikmenn sína í klefanum.
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„Það eru miklar tilfinningar í gangi. Það eru mikil vonbrigði í klefanum og margir strákanna eru í sárum. Það er ekki eins og þeim sé sama eða vilji vera í þessari stöðu,“ sagði Carrick.
„Ég hef rætt við nokkra þeirra og þetta hefur mikil áhrif á þá. Það sést líka á frammistöðunni hversu illa hlutirnir hafa gengið hjá okkur.“
Stuðningsmenn United sungu nafn Carrick eftir leikinn en létu leikmennina og forráðamenn félagsins heyra það. Carrick sagðist hafa verið snortinn yfir því hversu fallega var sungið til hans en að staðan sé engu að síður ansi þung.
Framtíð Carrick í starfi er talin hanga á bláþræði.