Athæfi Bruno Fernandes á samfélagsmiðlum eftir tapið vekur athygli - Fær á baukinn fyrir það

Bruno Fernandes, fyrirliði Manchester United, var ónotaður varamaður í 0-3 tapi gegn Bournemouth í ensku úrvalsdeildinni í gær, skömmu eftir að hafa gagnrýnt leikskipulag knattspyrnustjórans, Michael Carrick.
Fernandes lét pirring sinn í ljós á dögunum eftir 4-1 tap gegn Como í Meistaradeildinni. Gengi United á leiktíðinni hefur verið hörmulegt og er talið að dagar Carrick í starfi verði brátt taldir.
Eftir leikinn í gær skellti Fernandes sér svo á samfélagsmiðla og setti like við færslu sem í stóð: „Aldrei ganga svo langt gagnvart trygglyndri manneskju að henni sé orðið sama.“
Í færslunni var einnig fjallað um fólk sem leggur allt sitt af mörkum fyrir aðra en fær litla viðurkenningu fyrir. Að lokum geti komið að því að það gefist upp og hætti að reyna.
Steven Railston, blaðamaður Manchester Evening News, vakti athygli á þessu og gagnrýndi Fernandes fyrir hegðunina. Hann sagðist skilja vel að leikmaðurinn væri pirraður en að fyrirliði United ætti að sýna meiri þroska.
Ekki er ljóst hvort Fernandes hafi ætlað að senda Carrick skilaboð með þessu en það er þó talið að hann hafi verið afar pirraður á gangi mála hjá United undanfarið.