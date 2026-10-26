Áfram horfir United til City

Manchester United hefur áhuga á að fá Rayan Ait-Nouri, vinstri bakvörð Manchester City, til félagsins í janúar. Alsíringurinn hefur átt erfitt með að festa sig í sessi hjá City og gæti verið fáanlegur á láni.
Samkvæmt Teamtalk er United að íhuga að gera aðra tilraun til að fá Ait-Nouri eftir að hafa einnig sýnt honum áhuga í sumar. Þá náðist ekki samkomulag milli félaganna.
Hinn 25 ára gamli Ait-Nouri gekk til liðs við City frá Wolves en hefur ekki fengið eins mörg tækifæri og hann hefði viljað. United vill styrkja vinstri bakvarðarstöðuna og telur hann áhugaverðan kost.
Það gæti þó reynst erfitt að semja við grannana. City vildi í sumar að lánssamningur fæli í sér kaupskyldu en United var ekki tilbúið að samþykkja það. Ait-Nouri er samningsbundinn City til ársins 2030.