Myndband frá Old Trafford vekur mikla athygli - Ástarjátning til Carrick en urðuðu yfir leikmennina

Hörmungar Manchester United héldu áfram í dag þegar liðið tapaði 0-3 gegn Bournemouth í ensku úrvalsdeildinni á Old Trafford.
United er í 16. sæti deildarinnar með 7 stig eftir átta leiki og er óhætt að ætla að starf knattspyrnustjórans, Michael Carrick, hangi á bláþræði.
Stuðningsmenn á Old Trafford í dag virtust hins vegar ekki pirraðir á Carrick heldur beindu þeir reiði sinni í átt að leikmönnum liðsins.
Þeir sungu fallega til Carrick, sem er auðvitað goðsögn hjá félaginu eftir leikmannaferil sinn þar, eftir leik en um leið og hann var horfin úr augsýn í gegnum göngin á Old Trafford bauluðu þeir og jusu fúkyrðum yfir leikmennina er þeir gengu af velli.
Myndband af þessu hefur vakið mikla athygli á samfélagsmiðlum og má sjá það hér að neðan.
Fans showing their love and appreciation for Michael Carrick at the end here at Old Trafford. Less so for the #mufc players… Says it all at the end here… https://t.co/5TXgJ87lw3
— Jacqui Oatley (@JacquiOatley) October 25, 2026