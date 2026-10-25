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Myndband frá Old Trafford vekur mikla athygli - Ástarjátning til Carrick en urðuðu yfir leikmennina

Helgi Fannar Sigurðsson
Sunnudaginn 25. október 2026 17:22

Hörmungar Manchester United héldu áfram í dag þegar liðið tapaði 0-3 gegn Bournemouth í ensku úrvalsdeildinni á Old Trafford.

United er í 16. sæti deildarinnar með 7 stig eftir átta leiki og er óhætt að ætla að starf knattspyrnustjórans, Michael Carrick, hangi á bláþræði.

Stuðningsmenn á Old Trafford í dag virtust hins vegar ekki pirraðir á Carrick heldur beindu þeir reiði sinni í átt að leikmönnum liðsins.

Þeir sungu fallega til Carrick, sem er auðvitað goðsögn hjá félaginu eftir leikmannaferil sinn þar, eftir leik en um leið og hann var horfin úr augsýn í gegnum göngin á Old Trafford bauluðu þeir og jusu fúkyrðum yfir leikmennina er þeir gengu af velli.

Myndband af þessu hefur vakið mikla athygli á samfélagsmiðlum og má sjá það hér að neðan.

 

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