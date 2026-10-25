Maðurinn sem sökkti United á dögunum í enska boltann? - Þetta er verðmiðinn

Chelsea hefur mikinn áhuga á að fá Nico Paz, leikmann Como á Ítalíu, til félagsins næsta sumar. Argentínumaðurinn hefur vakið mikla athygli fyrir frammistöðu sína á tímabilinu.
Ítalskir miðlar halda því fram að Chelsea hafi sent útsendara til að fylgjast með Paz í síðustu leikjum. Hann heillaði einmitt gegn Manchester United á dögunum í Meistaradeildinni og skoraði tvö mörk í 4-1 sigri.
Hinn 22 ára gamli Paz spilar almennt framarlega á miðjunni en getur einnig spilað úti á kanti og sem fremsti maður.
Hann er eftirsóttur og verður ekki ódýr, en talið er að Como vilji yfir 80 milljónir punda. Þá hefur verið talað um að Real Madrid, gamla félag Paz, hafi forkaupsrétt á kappanum upp á um 67 milljónir punda.