Kompany frá í nokkrar vikur eftir óhugnanlega uppákomu fyrir helgi

Vincent Kompany, knattspyrnustjóri Bayern Munchen, verður frá störfum næstu vikurnar eftir að hafa hnigið niður á æfingasvæði félagsins á föstudag. Belginn var fluttur á sjúkrahús en ástand hans er stöðugt.
Max Eberl, yfirmaður íþróttamála hjá Bayern, staðfesti um helgina að Kompany þyrfti lengri tíma til að jafna sig. Hann hafði glímt við veirusýkingu dagana fyrir atvikið en ekki liggur fyrir hvað olli því að hann hneig niður.
„Við þurfum fyrst að komast að því hvað er að og síðan getum við rætt hversu langan tíma batinn tekur. Við erum ekki að tala um daga heldur vikur,“ sagði Eberl.
Á sunnudag bárust jákvæðari fréttir af Kompany þegar Aaron Danks, aðstoðarþjálfari Bayern, greindi frá því að líðan hans færi batnandi með hverjum deginum.
Kompany, sem er fertugur, verður áfram undir eftirliti lækna og Bayern ætlar ekki að setja neina dagsetningu á endurkomu hans. Danks mun stýra liðinu á meðan Belginn jafnar sig.