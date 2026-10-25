Áhrifavaldur vekur mikla athygli með ummælum sínum - Heitir því að birta brjóstamynd daglega þar til þetta gerist

Áhrifavaldur og stuðningskona Manchester United hefur vakið mikla athygli á samfélagsmiðlum með því að heita því að birta brjóstamynd af sér á hverjum degi þar til Michael Carrick verður rekinn úr starfi knattspyrnustjóra.
Konan, sem kallar sig Skylar Skye, fékk nóg eftir 4-1 tap United gegn Como í Meistaradeildinni á miðvikudag. Hún birti í kjölfarið mynd af sér þar sem hún lyfti upp bolnum.
„Dagur eitt af því að birta mynd af brjóstunum á mér á hverjum degi þar til Manchester United rekur Michael Carrick,“ skrifaði hún við myndina. Hún hefur síðan haldið uppteknum hætti og birt fleiri myndir.
Carrick er undir gríðarlegri pressu eftir hörmulegt gengi á leiktíðinni og má búast við að dagar hans í stjórastólnum á Old Trafford verði brátt taldir.