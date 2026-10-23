Wanda Nara vekur gríðarlega athygli með pillu á fyrrverandi - Talin vera að gera lítið úr honum með þessu

Wanda Nara hefur vakið mikla athygli enn á ný með því að setja argentínska landsliðstreyju fyrrverandi eiginmanns síns, Mauro Icardi, á sölu fyrir aðeins tíu pund, eða um 1.700 krónur.
Nara og Icardi hafa lengi verið áberandi í slúðurpressunni en þau gengu í hjónaband árið 2014. Sambandið hófst þegar Nara var enn gift Maxi Lopez, þáverandi samherja Icardi hjá Sampdoria. Eftir fjölmörg sambandsslit og sáttir til skiptist skildu þau að lokum.
Nara hefur nú sett treyju Icardi á sölu í netverslun sinni, Wandashop, og vekur sérstaka athygli hvernig hún auglýsir hana. Nafn Icardi kemur hvergi fram í heiti vörunnar heldur er treyjan einfaldlega merkt „fyrrverandi leikmaður“.
Þá er treyjunni lýst sem „lítið notaðri“, sem margir telja vera skot á Icardi. Framherjinn lék aðeins átta landsleiki fyrir Argentínu og skoraði eitt mark. Hann var ekki valinn í landsliðshópinn fyrir HM í Rússlandi árið 2018.
Icardi, sem er 33 ára, leikur með Galatasaray í Tyrklandi í dag.