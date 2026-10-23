Viktor kveður Víkina og Matthías tekur við stöðu hans

Viktor Bjarki Arnarsson mun láta af störfum hjá Víkingi eftir tímabil. Matthías Vilhjálmsson tekur við sem aðstoðarþjálfari.
Félagið staðfestir þetta, en Viktor hefur verið sterklega orðaður við stöðu yfirmanns knattspyrnumála hjá Stjörnunni undanfarið.
Víkingur tekur á móti Íslandsmeistaratitlinum annað árið í röð eftir leikinn gegn Fram á morgun. Mun Viktor láta af störfum sem aðstoðarmaður Sölva Geirs Ottesen að honum loknum.
Matthías tekur við sem aðstoðarþjálfari og mun meðfram því þjálfa 2. flokk karla. Fyrir hafði hann sinnt þjálfun í yngri flokkum félagsins, auk þess sem hann spilaði með því þar til í fyrra.
Tilkynning vegna Viktors
Viktor Bjarki Arnarsson, aðstoðarþjálfari meistaraflokks karla, lætur af störfum hjá Víkingi að loknum síðasta leik tímabilsins og heldur á nýjan vettvang.
Viktor er uppalinn Víkingur og lék 126 leiki fyrir meistaraflokk félagsins. Árið 2006 var hann valinn besti leikmaður efstu deildar og íþróttamaður Víkings, og hann lék einnig sem atvinnumaður í Hollandi og Noregi.
Haustið 2023 sneri hann aftur í Víkina sem yfirþjálfari yngri flokka og í upphafi árs 2025 varð hann aðstoðarþjálfari meistaraflokks karla. Síðan þá hefur liðið orðið Íslandsmeistari tvö ár í röð, 2025 og 2026, og átti Viktor stóran þátt í þeim árangri.
Kári Árnason, yfirmaður knattspyrnumála:
„Það hefur verið mjög gott að vinna með Viktori. Hann er einstaklega vandaður maður og skilur eftir sig stórt skarð í þjálfarateyminu. Hans verður sárt saknað og ég efast ekki um að hann nær árangri í því sem hann tekur sér fyrir hendur næst. Ég þakka honum kærlega fyrir samstarfið og óska honum alls hins besta.“
Gangi þér vel Viktor og takk fyrir alla Hamingjuna
Tilkynning vegna Matthíasar
Matthías Vilhjálmsson hefur skrifað undir samning við Víking út tímabilið 2028 og tekur við starfi aðstoðarþjálfara meistaraflokks karla af Viktori Bjarka Arnarssyni. Samhliða því verður hann þjálfari 2. flokks karla.
Matthías varð þrisvar Íslandsmeistari með FH og lék síðan í Noregi með Start, Rosenborg og Vålerenga. Með Rosenborg vann hann fjóra Noregsmeistaratitla og þrjá bikarmeistaratitla. Hann lék 16 A-landsleiki fyrir Ísland og skoraði tvö mörk.
Matthías kom til Víkings árið 2023 og varð Íslands- og bikarmeistari með liðinu það ár. Hann varð aftur Íslandsmeistari 2025 áður en hann lagði skóna á hilluna. Síðasta árið hefur hann þjálfað 2. og 3. flokk karla hjá félaginu.
Kári Árnason, yfirmaður knattspyrnumála:
„Viktor skilur eftir sig stórt skarð í þjálfarateyminu en við erum sannfærð um að Matti fyllir það. Matti er mesti sigurvegari í sögu íslenskrar knattspyrnu og hefur að meðaltali unnið um einn titil á ári á ferlinum. Það er eiginleiki sem við elskum í Víkingi. Við þekkjum hann vel og berum miklar væntingar til hans í nýju hlutverki.“
Velkominn í nýtt hlutverk, Matti