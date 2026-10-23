Verður þetta í undirmeðvitund fólks í Hafnarfirði í dag? - „Veit ekki hvort menn hugsi svona“

Helgi Fannar og Hörður Snævar fóru yfir sviðið í Íþróttavikunni, sem kemur út alla föstudaga á 433/DV.
Það kemur í ljós í dag hvort Akureyrarliðanna Þór eða KA fellur úr Bestu deild karla. Þór dugir sigur gegn FH í Kaplakrika en KA þarf að vinna ÍBV heima og treysta á að Þór vinni ekki.
„Það verður fróðlegt að sjá hvernig FH kemur út í þennan leik. Þeir voru aldrei líklegir úti í Eyjum í síðasta leik. Þetta verða mjög áhugaverðir tveir tímar og það verður rosalegur banter á Akureyri fram eftir vetri, sérstaklega ef Þór heldur sér því KA hefur verið stærri klúbburinn og er búinn að leggja meira í sitt lið,“ sagði Hörður.
„Ég veit ekki hvort fótboltamenn hugsi svona, en FH hefur verið í fallpakkanum síðustu ár. Vilja þeir hafa Þórsarana með sér uppi?“ spurði hann enn fremur.
„Ég hef leitt hugann að þessu, ég held það séu skiptar skoðanir en ég held að þetta sé mögulega í undirmeðvitund manna,“ sagði Helgi.
Þátturinn er í spilaranum.