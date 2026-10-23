Verður þetta afar óvænt lausn Manchester United?

Helgi Fannar og Hörður Snævar fóru yfir sviðið í Íþróttavikunni, sem kemur út alla föstudaga á 433/DV.
Það er allt í bál og brand hjá Manchester United og er talið að dagar stjórans Michael Carrick á Old Trafford verði brátt taldir.
„Ég held að félagið þurfi að fara í skammtímalausn,“ sagði Hörður Snævar um málið og hélt áfram.
„Antonio Conte gæti komið og jafnvel haft Roy Keane sem aðstoðarmann. Fara bara svolítið í vondu löggurnar. Það virkar ekkert að vera Mr. Nice Guy við þessa leikmenn á Old Trafford. Nú þarf að fara og láta menn aðeins heyra það.“
Þátturinn er í spilaranum.