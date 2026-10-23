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DV
433

Þung tíðindi í vikunni - „Þetta er bara hræðilegt“

433
Laugardaginn 24. október 2026 19:30

Helgi Fannar og Hörður Snævar fóru yfir sviðið í Íþróttavikunni, sem kemur út alla föstudaga á 433/DV.

Khvicha Kvaratskhelia, einn besti leikmaður heims, sleit krossband með PSG gegn Barcelona í Meistaradeildinni í vikunni, högg fyrir PSG og knattspyrnuaðdáendur.

„Þetta er bara hræðilegt,“ sagði Helgi áður en Hörður tók til máls.

„Hann er einn af þessum 3-4 sem lætur þetta PSG-lið tikka. Þetta er mikið áfall fyrir þá og spurning hvort þeir skelli sér á markaðinn í janúar.“

Þátturinn er í spilaranum.

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