Þung tíðindi í vikunni - „Þetta er bara hræðilegt“

Helgi Fannar og Hörður Snævar fóru yfir sviðið í Íþróttavikunni, sem kemur út alla föstudaga á 433/DV.
Khvicha Kvaratskhelia, einn besti leikmaður heims, sleit krossband með PSG gegn Barcelona í Meistaradeildinni í vikunni, högg fyrir PSG og knattspyrnuaðdáendur.
„Þetta er bara hræðilegt,“ sagði Helgi áður en Hörður tók til máls.
„Hann er einn af þessum 3-4 sem lætur þetta PSG-lið tikka. Þetta er mikið áfall fyrir þá og spurning hvort þeir skelli sér á markaðinn í janúar.“
Þátturinn er í spilaranum.