Stefan Ljubicic að kveðja Keflvíkinga

Stefan Alexander Ljubicic mun yfirgefa Keflavík eftir tímabilið. Frá þessu greinir Kristján Óli Sigurðsson í Þungavigtinni.
Þessi 27 ára gamli framherji hefur átt virkilega flott tímabil með nýliðunum, sem tryggðu sér sæti í efri hluta Bestu deildarinnar. Hann kveður hins vegar eftir leikinn við ÍA á morgun miðað við þessar fréttir.
Kristján mátar Stefan við nokkur lið í Bestu deildinni í þættinum. Má þar nefna Stjörnuna, Breiðablik, Val og KA.
Stefan er alinn upp hjá Keflavík en hefur komið víða við á ferlinum. Hann hefur spilað með Grindavík, HK og KR hér á landi. Þá hefur hann spilað á Englandi, í Svíþjóð og Lettlandi í atvinnumennsku.