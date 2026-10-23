Staðfest að mótið fari fram í Bandaríkjunum - Ákvörðunin þykir umdeild

FIFA hefur staðfest að Bandaríkin munu halda fyrsta heimsmeistaramót félagsliða í kvennaflokki. Mótið fer fram dagana 5. til 30. janúar árið 2028.
Alls munu 19 félög taka þátt í mótinu og hafa sjö þeirra þegar tryggt sér sæti. Þar á meðal eru Arsenal, Barcelona, Corinthians og bandaríska félagið Gotham FC. Hin félögin eru Club America frá Mexíkó, Wuhan Jiangda frá Kína og Naegohyang frá Norður-Kóreu.
Sex félög munu koma frá Evrópu, þrjú frá hverju álfusambandi í Asíu, Afríku, Norður- og Suður-Ameríku og eitt frá Eyjaálfu. Ekki hefur enn verið ákveðið í hvaða borgum Bandaríkjanna verður leikið.
Sarai Bareman, yfirmaður knattspyrnumála í kvennaflokki hjá FIFA, segir Bandaríkin hafa orðið fyrir valinu vegna reynslu þjóðarinnar af því að halda stórmót, góðra innviða og mikils áhuga á kvennaknattspyrnu.
Bandaríkin héldu heimsmeistaramót félagsliða í karlaflokki árið 2025 og voru ein af gestgjafaþjóðum HM karla síðasta sumar. Þá stendur einnig til að Bandaríkin haldi HM kvenna árið 2031 ásamt Mexíkó, Jamaíka og Kosta Ríka.
Ákvörðun FIFA hefur þó ekki verið óumdeild en enska deildin hefur áður varað við því að mótið geti haft veruleg áhrif á deildarkeppnir þar sem það fer fram á miðju tímabili.