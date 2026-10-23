Spyr hvort það sé bras á bak við tjöldin í Kópavogi - „Einhver vandamál í samskiptum“

Helgi Fannar og Hörður Snævar fóru yfir sviðið í Íþróttavikunni, sem kemur út alla föstudaga á 433/DV.
Kristinn Steindórsson og Kristinn Jónsson tilkynntu nýlega að þeir væru að kveðja uppeldisfélag sitt, Breiðablik, eftir tímabil. Vildu þeir báðir vera áfram miðað við yfirlýsingar sínar.
„Þetta er smá trend, að menn séu að yfirgefa Kópavoginn gegn vilja sínum. Mér finnst mjög eðlilegt að félög ákveða þegar þetta er komið gott, en maður veltir því fyrir sér hvort það séu einhver smá vandræði í samskiptum á bak við tjöldin fyrst menn lýsa í raun yfir ósætti í yfirlýsingum sínum,“ velti Helgi upp.
„Þeir eiga ekki inni neinn nýjan samning ef félagið ákveður að þetta sé komið gott. Þá kemur að því hvernig eigi að kveðja þá. Kannski hefði verið eðlilegt að kveðja þá einhvern veginn í síðasta heimaleiknum en mér finnst það eiginlega ekki skipta máli því það verður pottþétt gert á lokahófinu.
Það er kannski bara tímabært að Breiðablik þori að taka svona ákvarðanir, senda menn í burtu ef þeir telja þá ekki nýtast innan vallar. Það hefur ekkert með þá að gera, þeir hafa gert helling fyrir félagið en félagið líka helling fyrir þá,“ sagði Hörður um málið.
Þátturinn er í spilaranum.