Skiptar skoðanir á hugsanlegri refsingu City - „Stútar því sem félagið hefur byggt upp“

Helgi Fannar og Hörður Snævar fóru yfir sviðið í Íþróttavikunni, sem kemur út alla föstudaga á 433/DV.
Daily Mail fjallaði um það á dögunum að refsing Manchester City fyrir fjárhagsbrot sín yrði stigafrádráttur sem myndi tryggja fall úr ensku úrvalsdeildinni í ár og annar frádráttur sem myndi tryggja að liðið færi ekki upp úr Championship deildinni á næstu leiktíð.
„Ég held að flestir séu sammála um að þetta yrði samt bara frekar væg refsing,“ sagði Helgi en Hörður telur þetta nokkuð góða lendingu.
„Um leið og þeir eru felldir fer 80 prósent af hópnum. Mér finnst þetta einhver millivegur. Þú ert búinn að stúta því sem félagið hefur byggt upp. Bestu leikmennirnir eru ekki að fara að taka tvö ár í Championship.
Tekjurnar hrynja og þeir verða að selja alla. Það er því ekkert sem segir mér að þeir komist endilega strax upp á þriðja ári. Ég held að allir gætu unað þessari refsingu.“
Þátturinn er í spilaranum.