Segir stjörnu Manchester United búna að grafa stjórann sinn

Helgi Fannar og Hörður Snævar fóru yfir sviðið í Íþróttavikunni, sem kemur út alla föstudaga á 433/DV.
Bruno Fernandes fyrirliði Manchester United gagnrýndi stjórann Michael Carrick eftir tap gegn Como í Meistaradeildinni í vikunni. Kom þetta aðeins skömmu eftir að Lisandro Martinez hjólaði í yfirmenn. Lítið sem ekkert hefur gengið hjá United á tímabilinu.
„Þetta er miklu verra. Það er verra að hjóla í þjálfarann, þú ert bara búinn að grafa hann,“ sagði Hörður Snævar.
„Það þyrfti kannski að fara að velta því fyrir sér, þó hann sé langbesti leikmaður liðsins, hvort Bruno Fernandes sé líka stór baggi á liðinu. Hann er frábær sóknarmaður en alveg mígandi vitlaus í pressu, sem veldur því að það er oft lélegt jafnvægi á liðinu.“
Þátturinn er í spilaranum.