Munurinn eykst og þau ríku verða ríkari

Munurinn á ríkustu knattspyrnufélögum Evrópu og þeim sem eiga minna heldur áfram að aukast þrátt fyrir mikinn tekjuvöxt í evrópskum fótbolta. Þetta kemur fram í nýrri rannsókn Football Benchmark og World Football Summit.
Samanlagðar rekstrartekjur tíu tekjuhæstu félaga Evrópu hafa meira en þrefaldast frá tímabilinu 2008-2009. Þá námu þær 2,7 milljörðum evra en voru komnar í 8,4 milljarða evra á síðasta tímabili.
Auglýsingar, samstarfssamningar og aðrar viðskiptatekjur vega sífellt þyngra í rekstri stórliðanna. Slíkar tekjur voru 49 prósent af heildartekjum þeirra á síðasta tímabili, samanborið við 32 prósent fyrir sextán árum. Hlutfall sjónvarpstekna hefur á sama tíma lækkað úr 42 prósentum í 32 prósent.
Ensku félögin hafa styrkt stöðu sína sérstaklega mikið. Sex af tíu tekjuhæstu félögum Evrópu koma nú úr ensku úrvalsdeildinni, samanborið við fjögur árið 2009. Ítölsk félög voru þá þrjú á listanum en ekkert þeirra er þar nú.
„Ríkustu félögin verða ríkari hraðar en hin,“ segir Antonio Di Cianni, stjórnandi hjá Football Benchmark, við Reuters. Hann bendir á að stærstu félögin séu orðin alþjóðleg vörumerki með gríðarlega stóran stuðningsmannahóp.
Samkvæmt rannsókninni skapar þetta ákveðinn vítahring fyrir minni félög. Stórliðin afla meiri tekna, geta keypt betri leikmenn og náð betri árangri, sem skilar þeim enn meiri peningum og gerir öðrum sífellt erfiðara að keppa við þau.