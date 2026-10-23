Jón Jónsson gefur lítið fyrir háværar sögusagnir - „Fyrir hönd fjölskyldunnar segi ég pass“

Jón Jónsson, tónlistarmaður og harður FH-ingur, segir ekki liggja fyrir að gervigras verði lagt á heimavöll félagsins í Kaplakrika.
Mikið hefur verið rætt og ritað um það að FH-ingar ætli að leggja gervigras, enda flest lið komin á slíkt og erfitt að halda úti góðum grasveli hér á landi.
Í dagskrárlið í hlaðvarpinu Dr. Football, þar sem Jón var gestur, var því velt upp hvort KSÍ ætti að skikka öll lið í efstu deild á gervigras.
„Fyrir hönd fjölskyldunnar segi ég pass,“ sagði Jón og hló. Gunnar Birgisson spurði þá að því hvort það væri ekki þegar ljóst að FH færi á gervigras.
„Nei, nei. Það er ekkert staðfest þar. Komdu bara með hybrid-ið,“ svaraði Jón.