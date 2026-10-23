Högg fyrir meistarana

Bukayo Saka, leikmaður Arsenal, gæti verið frá keppni næstu sex til átta vikurnar vegna meiðsla sem hann varð fyrir gegn Bayern Munchen í Meistaradeildinni á miðvikudag.
BBC greinir frá því að læknateymi Arsenal óttist að Saka verði frá í þennan tíma og mögulega lengur. Hann meiddist á framanverðu læri í 2-2 jafntefli liðanna og þurfti að yfirgefa völlinn.
Saka hefur töluvert glímt við meiðsli undanfarin ár, sem er högg fyrir Englandsmeistarana, enda er hann lykilmaður.
Arsenal mætir Everton í ensku úrvalsdeildinni á morgun, en liðið er þremur stigum á eftir toppliði Manchester City í ensku úrvalsdeildinni.