Gæti hangið á húninum í Laugardalnum ef staða landsliðsþjálfara Íslands losnar

Helgi Fannar og Hörður Snævar fóru yfir sviðið í Íþróttavikunni, sem kemur út alla föstudaga á 433/DV.
Elísabet Gunnarsdóttir var látin fara sem þjálfari belgíska kvennalandsliðsins á dögunum.
„Það hefur reynst of stór biti að fara ekki á HM, eða komast ekki í úrslit í umspilinu allavega. Þær komust ekki upp úr sínum riðli á EM en það þótti ekkert stress, þau treystu bara vegferðinni undir hennar stjórn. En þetta hefur reynst mikið högg,“ sagði Helgi.
„Þetta gerir umspilsleikina okkar enn meira spennandi. Samningur Steina (Þorsteins Halldórssonar landsliðsþjálfara Íslands) er út árið, lengur ef við förum á HM auðvitað.
Ef við förum ekki er ekki ólíklegt að Beta verði mætt á húninn í Laugardalnum að kanna hvort starfið sé í boði. Hún hefur auðvitað lengi verið orðuð við starfið. Hún yrði allavega í umræðunni ef við förum ekki á HM, en vonandi förum við nú bara þangað,“ sagði Hörður um málið.
Þátturinn er í spilaranum.