Conte tjáir sig um orðrómana um United

Antonio Conte hefur tjáð sig um orðróma um að hann gæti tekið við Manchester United af Michael Carrick. Ítalinn segir ekkert hæft í fréttum um að hann hafi þegar sett félaginu ákveðin skilyrði.
Carrick er undir mikilli pressu eftir 4-1 tap United gegn Como í Meistaradeildinni á miðvikudag og slaka byrjun á leiktíðinni yfirhöfuð. Ítalskir fjölmiðlar greindu í kjölfarið frá því að Conte hefði rætt við forráðamenn United og meðal annars krafist þess að fá fullt vald yfir félagaskiptamálum.
Conte birti yfirlýsingu á Instagram í dag þar sem hann hafnaði þessum fréttum. „Nafn mitt hefur verið tengt við fjölmörg félög en eins og staðan er núna eru engar viðræður komnar neitt á veg,“ sagði Conte.
Hann sagði jafnframt að fréttir um launakröfur hans, vald yfir félagaskiptum og að hann sé of stór karakter ekki eiga við rök að styðjast. Hann ætli að gefa sér tíma til að ákveða næstu skref eftir farsælan tíma hjá Napoli.
Conte útilokaði þó ekki að taka við United og sagði að ef raunverulegt tækifæri kæmi upp myndi hann ræða mögulegan samning við viðkomandi félag.
Eddie Howe, fyrrverandi stjóri Newcastle, þykir líklegastur til að taka við United samkvæmt veðbönkum en Julian Nagelsmann og Fabian Hurzeler hafa einnig verið orðaðir við starfið.