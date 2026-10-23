Betur fór en á horfðist þegar heimsfrægur maður lenti í árekstri ásamt fjölskyldu sinni

Andre Onana, markvörður Manchester United sem leikur á láni hjá Trabzonspor í Tyrklandi, lenti í hörðum árekstri ásamt fjölskyldu sinni í gærkvöldi. Hann var fluttur á sjúkrahús en slapp sem betur fer ómeiddur.
Onana var á leið heim eftir 2-0 sigur Trabzonspor gegn Hearts í Sambandsdeildinni þegar slysið varð. Samkvæmt miðlum ytra ók annar bíll aftan á bifreið hans á miklum hraða með þeim afleiðingum að hún kastaðist á bílinn fyrir framan.
Slysið varð á Yomra-veginum nærri Trabzon en viðbragðsaðilar voru kallaðir á vettvang. Onana var fluttur á sjúkrahús til skoðunar en fékk að fara heim skömmu síðar. Fjölskylda hans slapp einnig án meiðsla.
Onana var á um 17 milljóna króna lúxusbifreið. Myndir af vettvangi sýna skemmdir á bílnum og brak á veginum eftir áreksturinn.
Hinn þrítugi Onana hefur staðið sig vel hjá Trabzonspor að undanförnu og haldið hreinu í fjórum af síðustu fimm leikjum. Hann er samningsbundinn Manchester United til ársins 2028.